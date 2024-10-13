بالصور.. "إتقان" تكرم شركاء النجاح خلال فعاليات اليوم الوطني ببارك أفنيو بالرياض

وفي التفاصيل، جاء التكريم من رئيس إتقان العقارية نظير الجهود التي بذلها شركاء النجاح في الإسهام بفعاليات اليوم الوطني الـ94 والذي حظي بأكثر من 276 ألف مستفيد من الجنسين بحسب الإحصائيات التي تم رصدها خلال مدة الفعاليات اليومية.