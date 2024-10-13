بالصور.. "إتقان" تكرم شركاء النجاح خلال فعاليات اليوم الوطني ببارك أفنيو بالرياض

كرم رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد اليوم شركاء النجاح في فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ94 الذي نظمته شركة موجات بمول بارك أفنيو بحي قرطبة بمدينة الرياض، واستمرت ثلاثة أيام برعاية إتقان العقارية و بالشراكة الإستراتيجية مع بارك أفنيو وفيدا العقارية.
وفي التفاصيل، جاء التكريم من رئيس إتقان العقارية نظير الجهود التي بذلها شركاء النجاح في الإسهام بفعاليات اليوم الوطني الـ94 والذي حظي بأكثر من 276 ألف مستفيد من الجنسين بحسب الإحصائيات التي تم رصدها خلال مدة الفعاليات اليومية.
وقدم عبدالعزيز الرشيد شكره وتقديره لكل من عمل وساهم في هذه الفعالية التي تترجم صدق الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي يستحق من الجميع الوفاء والعمل الدؤوب للرقي بكل ما يخدم أبناءه ويرسم الفرحة على محياهم.