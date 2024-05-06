انطلاق الملتقى الوطني للتشجير بالرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة

يناقش الملتقى على مدى يومين، في جلسات حوارية يشارك فيها عددٌ من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية، بحضور عددٍ من ممثلي المنظمات الدولية والبيئية؛ تقدُّم تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير، والدروس المستفادة من مجموعة متنوّعة من المشاريع على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب بحث عوامل تمكين التشجير، وتمكين مشاركة المجتمع، والحلول التقنية والفنية لتحقيق النجاح، إضافة إلى تسليط الضوء على نماذج ناجحة في مجال التشجير، والفرص الاستثمارية، وإبراز مستجدات القطاع.