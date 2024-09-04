"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشعيبة وبحرة والكامل والقنفذة والجموم والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على الليث ورهاط ومدركة وهدى الشام والطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.