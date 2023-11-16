وزير التعليم يزور جامعة طيبة ويتفقد برامج ذراعها الاستثماري بالمجال المعرفي

وفي حوار مفتوح مع أعضاء مجلس الجامعة، تحدث وزير التعليم عن التوجه الجديد في مجلس شؤون الجامعات ورحلة التحول لدى وزارة التعليم كما أجاب عن مداخلات أعضاء المجلس، فيما شاهد عروضًا مختلفة عن أبرز مشروعات الشركة والإنجازات التي حُققت، ومن بينها منصة علم التي تستهدف 43 ألف مدرسة و490 ألف معلم و6 ملايين طالب، وتهدف لتبني نماذج الذكاء التوليدي في العملية التعليمية ومنصة Education Advisory والتي تستهدف البيئة التعليمية الجامعية بتقليل انسحاب الطلاب وتحسين كفاءة الإنفاق.