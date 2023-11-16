وزير التعليم يزور جامعة طيبة ويتفقد برامج ذراعها الاستثماري بالمجال المعرفي

تفقد وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان ترافقه رئيسة جامعة طيبة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، شركة وادي طيبة الذراع الاستثماري للجامعة في مجال الاقتصاد المعرفي.
وفي التفاصيل، استمع الوزير "البنيان" خلال جولته إلى شرح من الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور جابر المطيري عن مشروعاتها وبرامجها المختلفة واستثماراتها في قطاعات الاستشارات والتدريب وذكاء الأعمال والتقنيات الناشئة وتحفيز الابتكار.
وناقش وزير التعليم مع عددٍ من أصحاب المشروعات الابتكارية من رواد الأعمال من طلبة جامعة طيبة وخريجيها الذين مكنتهم شركة وادي طيبة من إطلاق مشروعاتهم الريادية، وعبّر عن سعادته بما وصلوا له من نجاحات، وما حققوه من إنجازات خلال سنوات قليلة.
جاء ذلك بعد قيام وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات اليوم الخميس، بزيارة لجامعة طيبة وكان في استقباله رئيسة جامعة طيبة وعدد من مسؤولي الجامعة ومنسوبيها، وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس جامعة طيبة شاهد الوزير عرضًا مرئيًا عن الجامعة تضمن الاستراتيجية العامة للجامعة (1440-1445 هـ) وأبرز المنجزات في التعليم والتعلم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع كما تم استعراض أبرز مستهدفات الجامعة في العام 2024.
وفي حوار مفتوح مع أعضاء مجلس الجامعة، تحدث وزير التعليم عن التوجه الجديد في مجلس شؤون الجامعات ورحلة التحول لدى وزارة التعليم كما أجاب عن مداخلات أعضاء المجلس، فيما شاهد عروضًا مختلفة عن أبرز مشروعات الشركة والإنجازات التي حُققت، ومن بينها منصة علم التي تستهدف 43 ألف مدرسة و490 ألف معلم و6 ملايين طالب، وتهدف لتبني نماذج الذكاء التوليدي في العملية التعليمية ومنصة Education Advisory والتي تستهدف البيئة التعليمية الجامعية بتقليل انسحاب الطلاب وتحسين كفاءة الإنفاق.