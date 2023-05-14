"رائدان سعوديان".. بث مباشر لاستعدادات بعثة محطة "ناسا" الفضائية من الغد

تبث وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بداية من يوم غد الإثنين عبر قناتها التلفزيونية وموقعها على الإنترنت والتطبيقات الخاصة بها، تغطية مباشرة للأنشطة والاستعدادات النهائية لبعثة محطة الفضاء الدولية "ISS" التي تضم طاقم رواد فضاء سعوديين.