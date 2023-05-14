"رائدان سعوديان".. بث مباشر لاستعدادات بعثة محطة "ناسا" الفضائية من الغد

تبث وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بداية من يوم غد الإثنين عبر قناتها التلفزيونية وموقعها على الإنترنت والتطبيقات الخاصة بها، تغطية مباشرة للأنشطة والاستعدادات النهائية لبعثة محطة الفضاء الدولية "ISS" التي تضم طاقم رواد فضاء سعوديين.
ومن المقرر ان تنطلق مهمة "أكسيوم 2"، يوم 22 مايو الجاري الساعة 12:37 صباحاً بتوقيت الرياض من ولاية فلوريدا الأمريكية.
يسافر الطاقم المكوّن من رائدَي الفضاء السعوديين ريانة برناوي؛ وعلي القرني؛ ووبيجي ويستون؛ وجون شوفنز؛ إلى محطة الفضائية الدولية على متن مركبة دراغون التابعة لشركة "سبيس إكس".
وأكّدت الهيئة السعودية للفضاء، الأسبوع الماضي، جاهزية رائدي الفضاء السعوديين، لمهمة محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة الذي استمر لمدة تسعة أشهر.
وقالت الهيئة، إن رائدَي الفضاء السعوديين أكملا فترة التدريب بنجاح ودخلا فترة الحجر الصحي، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدّد إلى الفضاء.
يُذكر ان "ناسا" ستعرض عدداً من المؤتمرات الصحفية، واستعدادات طاقم المهمة، وكل ما يتعلق بعملية الإطلاق مباشرة عبر قناتها على "https://www.nasa.gov/live".