المرور السعودي يؤكد أهمية تشغيل أنوار المركبة في الظروف الخاصة حفاظًا على السلامة

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن تشغيل الأنوار يُعد إجراءً وقائيًا ضروريًا داخل الأنفاق، وأثناء القيادة ليلًا، وفي أوقات الضباب الكثيف أو العواصف الرملية، مشيرةً إلى أن الالتزام بهذا السلوك المروري يساهم في الحد من الحوادث المرورية ويُعزز من وضوح الرؤية للسائقين.