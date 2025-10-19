المرور السعودي يؤكد أهمية تشغيل أنوار المركبة في الظروف الخاصة حفاظًا على السلامة

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية تشغيل مصابيح المركبة في الأوقات والحالات التي تتطلب ذلك، حفاظًا على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق الآخرين.
وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن تشغيل الأنوار يُعد إجراءً وقائيًا ضروريًا داخل الأنفاق، وأثناء القيادة ليلًا، وفي أوقات الضباب الكثيف أو العواصف الرملية، مشيرةً إلى أن الالتزام بهذا السلوك المروري يساهم في الحد من الحوادث المرورية ويُعزز من وضوح الرؤية للسائقين.
وشددت الإدارة على أن تشغيل المصابيح في الظروف الخاصة لا يقتصر على تحسين الرؤية للسائق فحسب، بل يساعد أيضًا في تنبيه المركبات الأخرى بوجوده على الطريق، مما يقلل من احتمالات التصادم ويحافظ على سلامة الجميع.
واختتمت الإدارة العامة للمرور توجيهها بالتأكيد على أن الالتزام بتشغيل الأنوار في الوقت المناسب هو سلوك حضاري ووعي مروري مسؤول، مؤكدة أن #سلامتك_تهمنا.