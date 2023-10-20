محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفين حاولوا تهريب 105 كيلوجرامات من القات المخدر

تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفين حاولوا تهريب 105 كيلوجرامات من القات المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود؛ لمحاولتهم تهريب (105) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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