مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ سيدة أربعينية من ورم نزيفي

وأوضح أنه تم إجراء عملية جراحية عاجلة للمريضة بواسطة الميكروسكوب الجراحي، وإزالة كامل الورم ولله الحمد، وتم بعد ذلك نقل المريضة إلى العناية المركزة تحت الملاحظة، إلى أن تم نقلها إلى قسم تنويم جراحة المخ والأعصاب بعد فصلها من جهاز التنفس الاصطناعي واستقرار حالتها مع تحسّن واضح في الوعي والحركة في الجانب الأيمن، مشيراً إلى أن المريضة تم خروجها من المجمع بعد 12 يومًا وهي بكامل وعيها، وتتابع بقية الخطة العلاجية في العيادات الخارجية لجراحة المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي.