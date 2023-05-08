مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ سيدة أربعينية من ورم نزيفي

نجح أطباء مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنقاذ سيدة في العقد الرابع من العمر، وصلت الطوارئ وهي في درجة وعي غير كاملة مع وجود ضعف بالجانب الأيمن من الجسم، ودرجة الحركة، وعلى الفور تم توصيل المريضة على جهاز التنفس الاصطناعي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود كتلة نزيفية في الجانب الأيسر للمخ.
وذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي لـ"سبق" أنه تم مناظرة الحالة مباشرةً من أطباء جراحة المخ والأعصاب، وتم عمل أشعة رنين مغناطيسي والتي أوضحت وجود ورم نزيفي.
وأوضح أنه تم إجراء عملية جراحية عاجلة للمريضة بواسطة الميكروسكوب الجراحي، وإزالة كامل الورم ولله الحمد، وتم بعد ذلك نقل المريضة إلى العناية المركزة تحت الملاحظة، إلى أن تم نقلها إلى قسم تنويم جراحة المخ والأعصاب بعد فصلها من جهاز التنفس الاصطناعي واستقرار حالتها مع تحسّن واضح في الوعي والحركة في الجانب الأيمن، مشيراً إلى أن المريضة تم خروجها من المجمع بعد 12 يومًا وهي بكامل وعيها، وتتابع بقية الخطة العلاجية في العيادات الخارجية لجراحة المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي.