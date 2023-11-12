المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة اليوم الأحد

تشير آخر التوقعات الجوية في "طقس العرب"، إلى أن الطقس سيكون غدًا الأحد حارًّا نسبيًّا إلى حار في مختلف المناطق، ومعتدلًا في الجبال العالية والمناطق الشمالية، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة في مناطق عدة، وتنشط الرياح معتدلة السرعة أحيانًا، مترافقة بهبات قوية في بعض المناطق.
كما تنشط السحب الركامية بعد الظهر والعصر على مرتفعات جنوب غرب المملكة، وتترافق مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة، تشمل مرتفعات جازان وعسير.
وتُظهر الخرائط الجوية في "طقس العرب"، احتمالية تأثر منطقة تبوك بحالة من عدم الاستقرار الجوي نهار يوم الأحد؛ حيث من المتوقع أن تنشط السحب الركامية بعد الظهر والعصر على أجزاء من مرتفعات تبوك، تعمل بمشيئة الله على هطول أمطار متفاوتة الغزارة، تكون مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد أحيانًا، كما يحذّر من نشاط الرياح الهابطة بشكل لافت أثناء تشكل السحب الركامية.