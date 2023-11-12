المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة اليوم الأحد

تشير آخر التوقعات الجوية في "طقس العرب"، إلى أن الطقس سيكون غدًا الأحد حارًّا نسبيًّا إلى حار في مختلف المناطق، ومعتدلًا في الجبال العالية والمناطق الشمالية، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة في مناطق عدة، وتنشط الرياح معتدلة السرعة أحيانًا، مترافقة بهبات قوية في بعض المناطق.