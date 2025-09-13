المملكة تدين الهجوم الإرهابي على جنود باكستانيين شمال غرب البلاد

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودًا باكستانيين شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن وفاة عددٍ من الأشخاص.
وجدّدت الوزارة في بيانها موقف المملكة الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية.
وتقدمت الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، سائلةً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.