‬150 سعوديًّا مشاركًا في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين بهولندا



يناقش مرشحو الجمعية: وليد إبراهيم شكري رئيس لجنة المراجعة في مجموعة stc، وعبدالإله بن عبدالمحسن آل الشيخ الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في مركز الملك عبدالله المالي؛ تجربة المملكة العربية السعودية في الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية، وكيفية الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة القطاعات العامة والخاصة، وتطوير ممارساته وأخلاقياته، وبناء العلاقات القيمة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على مدى نضج المهنة في المملكة ودورها الريادي والقيادي دوليًّا، وامتدادًا لجهودها المستمرّة تجاه كل ما يفضي إلى الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية.