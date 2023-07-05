‬150 سعوديًّا مشاركًا في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين بهولندا

تستعدّ الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين للمشاركة في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين بصفة الراعي الماسي، وذلك في الفترة من 10 إلى 12 يوليو المقبل بأمستردام في مملكة هولندا، بوفد يصل إلى 150 من أعضاء الجمعية برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبمشاركة متحدّثين ممثّلين للجمعية في جلسات المؤتمر.
يناقش مرشحو الجمعية: وليد إبراهيم شكري رئيس لجنة المراجعة في مجموعة stc، وعبدالإله بن عبدالمحسن آل الشيخ الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في مركز الملك عبدالله المالي؛ تجربة المملكة العربية السعودية في الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية، وكيفية الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة القطاعات العامة والخاصة، وتطوير ممارساته وأخلاقياته، وبناء العلاقات القيمة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على مدى نضج المهنة في المملكة ودورها الريادي والقيادي دوليًّا، وامتدادًا لجهودها المستمرّة تجاه كل ما يفضي إلى الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية.
وكانت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين قد قدمت خصمًا خاصًّا لأعضائها للتسجيل والمشاركة في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين بأمستردام؛ وذلك استمرارًا لدعمها لمهنة المراجعة الداخلية وفتح نوافذ جديدة لممارسيها لتحقيق الأهداف المرجوّة، إضافة إلى المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات في القطاعين الحكومي والخاص المرتبطة بالحوكمة والشفافية وتحسين جودة المخرجات.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين يعدّ أكبر تجمع للمهنيين بالمراجعة الداخلية؛ حيث سيشهد حضور 1500 مراجع داخلي من مختلف دول العالم، سيناقش خلاله 50 متحدثًا ثمانية مواضيع رئيسية تتعلّق بالمراجعة الداخلية وتطوير ممارساتها في مجال العمل؛ من أهمها: "الرؤساء التنفيذيون للمراجعة الداخلية.. الفرص والتحديات، الابتكار الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الاحتيال والجريمة، إدارة المخاطر، منهجيات المراجعة الداخلية، الحوكمة والقيادة، الأثر البيئي، رأس المال البشري والاجتماعي.