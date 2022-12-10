على نفقتهم وبشيول.. شاهد أهالي "رهوة الليث" يفتحون طريقاً أغلقته السيول!

وقال الأهالي إن الخطوة التي أقدموا عليها، والمتمثلة في فتح وصلة في طريق مركز الرهوة على نفقتهم الخاصة، التي قد تكلفهم مبالغ مالية، جاءت بعد أن بُحّت أصواتهم في المطالبة بفتح الطريق لدى بلدية غميقة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة على مدى الأيام والأسابيع الماضية، لكن دون جدوى.