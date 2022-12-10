على نفقتهم وبشيول.. شاهد أهالي "رهوة الليث" يفتحون طريقاً أغلقته السيول!
اضطر عددٌ من سكان مركز الرهوة بمحافظة الليث، إلى فتح طريق بالمركز تابع للبلدية، على حسابهم الخاص، بعدما طمرته مياه الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة أخيراً.
ولم يجد سكان مركز الرهوة -شرقي الليث- حلاً سوى فتح الطريق على نفقتهم الخاصة مستعينين بـ"شيول" بعد أن طال انتظارهم لبلدية غميقة التي لم تلقِ بالاً لمطالبهم طيلة الأيام الماضية -على حد شكواهم-.
وقال الأهالي إن الخطوة التي أقدموا عليها، والمتمثلة في فتح وصلة في طريق مركز الرهوة على نفقتهم الخاصة، التي قد تكلفهم مبالغ مالية، جاءت بعد أن بُحّت أصواتهم في المطالبة بفتح الطريق لدى بلدية غميقة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة على مدى الأيام والأسابيع الماضية، لكن دون جدوى.
وطالب السكان من أمانة محافظة جدة، كون بلدية غميقة تابعة لها، بضرورة التحقيق في عدم تنفيذ فتح الطرق المتضررة من مياه الأمطار بمركز الرهوة أسوةً بالمراكز والقرى المجاورة.