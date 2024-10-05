العيادات المتنقلة لـ "إغاثي الملك سلمان" في الغرزة باليمن تقدّم خدماتها لـ 570 مستفيداً

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية الغرزة بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية، حيث راجع العيادات 570 مستفيداً خلال الفترة من 11 حتى 17 سبتمبر 2024م؛ منهم 151 مستفيداً في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و231 فرداً في عيادة الحالات الطارئة، و186 مريضاً في عيادة الباطنية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.