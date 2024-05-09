"السالم": مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية نقلة كبيرة لجنوب المملكة

وأشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إلى أن أكاديمية جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تم تدشينها خلال مؤتمر الاستثمار بمنطقة جازان في ديسمبر الماضي، سوف تستمر في تدريب وتأهيل شباب وبنات المنطقة للعمل في المدينة سواء مع مقاولي الإنشاءات أو في الميناء أو في المصانع التي سوف تحتضنها، مبيناً أن مصنع "صلب ستيل" في المدينة سيتم تشغيله خلال الأيام القادمة، حيث التحضيرات جارية مما سينتج عنه استقطاب أعداد من الوظائف في هذا المصنع.