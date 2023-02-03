"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: موجة باردة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة باردة وتكوُّن الصقيع على المعظم وتبوك وتيماء وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان حتى التاسعة صباحًا.