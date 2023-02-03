"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: موجة باردة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (القصيم والرياض والمدينة المنورة وتبوك والشمالية وحائل والجوف ومكة المكرمة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة القصيم تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الثامرية والخبراء والعمار والفوارة والأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة باردة وتكوُّن الصقيع على المعظم وتبوك وتيماء وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان حتى التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة باردة وتكوُّن الصقيع على العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر حتى التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسلمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة باردة وتكوُّن الصقيع على أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.