إصلاحات اقتصادية تَبَنّتها رؤية طموحة تضع المملكة في مقدمة G20

وشهد النصف الأول من عام 2021، تسجيل نمو قدره 5.4% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًّا قدره 7.5% في النصف الأول من العام، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كورونا.