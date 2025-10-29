موطن العقارية: أعمال الإنشاءات والتطوير في مشروع الأبراج السكنية بمكة يسير وفق الجدول الزمني المحدد

وقال الدكتور/ رائد الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية: " يُعد المشروع وجهة متعددة الاستخدامات (سكني وتجاري) بموقع استراتيجي فريد عند مدخل طريق جدة السريع بجوار وجهة 'مسار'، ويأتي بحجم استثمارات ضخم يصل إلى 890 مليون ريال، ويتكون المشروع من عدة أبراج تتميز بتصميم معماري استثنائي، بإجمالي مسطحات بناء تبلغ حوالي 133 ألف متر مربع وبارتفاع يصل إلى 27 طابقاً". وأضاف الدخيل "تضم الأبراج 947 وحدة سكنية فاخرة ومؤثثة، تتميز بتصاميم داخلية راقية ونماذج متعددة. كما تحتضن خدمات ومرافق متكاملة للسكان، تشمل صالات رياضية، ومطاعم، ومصلى، وحضانة. ويخدم المشروع عدد كافٍ من المصاعد السريعة وعدة طوابق مخصصة لمواقف السيارات (سفلية وعلوية)، إضافة إلى مساحات تجارية متنوعة على الواجهة الرئيسية ومنطقة الميزانين والطوابق الخدمية. مشيراً إلى أن استراتيجية المشروع تركز على بيع الوحدات السكنية والتجارية على الخارطة خلال مدة التطوير، والتي من المتوقع إطلاقها قبل نهاية العام 2025م فور الحصول على التراخيص اللازمة.