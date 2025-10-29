موطن العقارية: أعمال الإنشاءات والتطوير في مشروع الأبراج السكنية بمكة يسير وفق الجدول الزمني المحدد

قالت شركة "موطن العقارية" – الشركة الرائدة في التطوير العقاري في المملكة – أن أعمال الإنشاءات والتطوير في مشروعها البارز الأبراج السكنية في مكة المكرمة تسير بشكل منتظم ووفقاً للجدول الزمني المحدد دون أي تأخير. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي وحيوي عند مدخل مكة على طريق مكة جدة السريع وتحديداً عند تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع الطريق الدائري الثالث، إلى جانب كونه ملاصقاً لوجهة مسار المشروع الحضري والتنموي المرموق، وبالقرب من محطة قطار الحرمين السريع.
تشهد أعمال المشروع تقدماً ملموساً ومتسارعاً يتماشى مع الجدول الزمني المحدد. وقد انطلقت أعمال تنفيذ المشروع مطلع العام 2025م، وتم الانتهاء من أعمال القطع الصخري وإنجاز أعمال الأساسات وإكمال الأعمال الإنشائية لعدد 4 طوابق للقبو والطابق الأرضي، ويجري العمل حالياً على استكمال الهيكل الإنشائي للمشروع حيث يتوقع الانتهاء منه بنهاية العام 2026م، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ المشروع بالكامل بإذن الله تعالى مع نهاية العام 2028م.
وقال الدكتور/ رائد الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية: " يُعد المشروع وجهة متعددة الاستخدامات (سكني وتجاري) بموقع استراتيجي فريد عند مدخل طريق جدة السريع بجوار وجهة 'مسار'، ويأتي بحجم استثمارات ضخم يصل إلى 890 مليون ريال، ويتكون المشروع من عدة أبراج تتميز بتصميم معماري استثنائي، بإجمالي مسطحات بناء تبلغ حوالي 133 ألف متر مربع وبارتفاع يصل إلى 27 طابقاً". وأضاف الدخيل "تضم الأبراج 947 وحدة سكنية فاخرة ومؤثثة، تتميز بتصاميم داخلية راقية ونماذج متعددة. كما تحتضن خدمات ومرافق متكاملة للسكان، تشمل صالات رياضية، ومطاعم، ومصلى، وحضانة. ويخدم المشروع عدد كافٍ من المصاعد السريعة وعدة طوابق مخصصة لمواقف السيارات (سفلية وعلوية)، إضافة إلى مساحات تجارية متنوعة على الواجهة الرئيسية ومنطقة الميزانين والطوابق الخدمية. مشيراً إلى أن استراتيجية المشروع تركز على بيع الوحدات السكنية والتجارية على الخارطة خلال مدة التطوير، والتي من المتوقع إطلاقها قبل نهاية العام 2025م فور الحصول على التراخيص اللازمة.
عن موطن: شركة موطن العقارية - شركة سعودية مساهمة مقفلة - رائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية تأسست العام 2007م برأسمال 1,1 مليار ريال ومقرها العاصمة الرياض، وذلك عبر نخبة من الأسماء التجارية العريقة في مجالات العقار والتجارة والصناعة، وتنشط الشركة في تطوير وإدارة واستثمار العقارات النوعية السكنية ومتعددة الاستخدامات، والعقارات الصناعية واللوجستية تشمل المدن الصناعية واللوجستية والمصانع الجاهزة والمستودعات النموذجية، وعقارات الضيافة وتشمل الفنادق بالشراكة مع أرقى الأسماء العالمية، بالإضافة إلى العقارات التجارية والمكتبية، وتستهدف توفير حلول ومنتجات عقارية متنوعة تنسجم مع برامج رؤية 2030، وتحقيق إيرادات مستدامة وعوائد مجزية لمساهميها، وذلك من خلال عمل مؤسسي يلتزم بالحوكمة والإفصاح والشفافية. www.mawten.com.sa