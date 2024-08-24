مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في إعادة الإبصار لمراجِعة بعد زراعة عدسات داخل العينَيْن

أُجريت بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر جراحة ناجحة لزراعة عدستَيْن داخل العينين؛ لإنهاء معاناة مراجِعة، تبلغ من العمر 50 عامًا، تعاني عدم القدرة على الإبصار ووضوح الرؤية، بجانب إصابتها بالماء الأبيض.
ذكر ذلك الدكتور يوسف الشمري، استشاري طب وجراحة العيون رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إنه فور وصول المراجعة للمستشفى تم إخضاعها لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة، شملت فحص القرنية والشبكية ومقدمة العين والعصب البصري، إضافة إلى قياسات لعدسة العينين باستخدام جهاز التصوير البصري المقطعي التوافقي (OCT)، الذي يوفر صورًا عالية الدقة لشبكية العين.
وقد أظهرت النتائج إصابة المريضة بإعتام في عدسات العين، وتغيُّر الأنسجة المكوِّنة لها؛ ما أدى لفقدان تدريجي في الرؤية.
وأوضح د. الشمري أنه بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات تم اتخاذ قرار عمل زراعة عدسات لكلتا العينين، واستغرق الإجراء 45 دقيقة، تم خلالها زراعة عدستين بتقنية متطورة متعددة البؤر. وقد تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.
وأشارت النتائج إلى تحسُّن نظر المريضة بنسبة تفوق 95%، وقدرتها على الرؤية بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة العيون بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية المتخصصة ذوي الخبرات العالية، مدعومين بتجهيزات هي الأحدث من نوعها لتقديم خدمات صحية راقية، تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويتبنى المستشفى أفضل الممارسات والإجراءات الصحية لتقديم رعاية آمنة، ذات جودة عالية، وعلى النحو الذي يجعله خيارًا مثاليًّا للمرضى.