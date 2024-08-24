مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في إعادة الإبصار لمراجِعة بعد زراعة عدسات داخل العينَيْن

الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة العيون بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية المتخصصة ذوي الخبرات العالية، مدعومين بتجهيزات هي الأحدث من نوعها لتقديم خدمات صحية راقية، تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويتبنى المستشفى أفضل الممارسات والإجراءات الصحية لتقديم رعاية آمنة، ذات جودة عالية، وعلى النحو الذي يجعله خيارًا مثاليًّا للمرضى.