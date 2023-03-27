قبل بداية رمضان الجاري.. توزيع 3760 طن تمور على 1.6 مليون مستفيد داخل المملكة

وزعت جمعية التمور للخدمات الإنسانية أكثر من 3760 طنًا من تمور الدولة المخصصة للجمعيات الأهلية بإيعاز من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استفاد منها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، من خلال 470 جمعية أهلية في 13 منطقة بالمملكة.
وقد نُقلت التمور إلى مستودعات الجمعيات بسلاسة وفي وقت قياسي وقبل شهر رمضان المبارك مع الأخذ في الاعتبار تباعد الجمعيات الأهلية وانتشارها الجغرافي.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد أن برنامج توزيع تمور الدولة على الجمعيات الأهلية برنامج سنوي تُشرف عليه الوزارة؛ بهدف إمداد الجمعيات الأهلية سنويًا بما يحتاجون إليه من تمور قبل شهر رمضان المبارك، مقدمًا شكره وتقديره لجمعية التمور للخدمات الإنسانية على ما بذلوه من جهد مشكور لتصل هذه التمور في الوقت المناسب.
من جانب آخر، كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري أن الجمعية دشنت بداية هذا العام منصتها الخاصة بالمنح العيني والتي تيسر على الجمعيات الأهلية تقديم طلبات المنح ورفع التقارير عن التنفيذ.
وأكد الدكتور "التويجري" أنه تم توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمور التي خصصتها الدولة لتغطية احتياجات 470 جمعية أهلية بزيادة وصلت 36% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعزز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية ورفع جودة الحياة للمستفيدين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.
وأشار "التويجري" إلى أن "جمعية التمور للخدمات الإنسانية" حظيت بثقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وثقة المركز الوطني للنخيل والتمور لتوزيع التمور خلال عام 1444 هـ.
ولفت إلى أن برنامج توزيع التمور يأتي امتدادًا لمبادرات الجمعية التي تهدف إلى تمكين قطاع التمور في العمل التنموي والاجتماعي، ورفع كفاءة التبرعات العينية من التمور والمحافظة عليها، والتقليل من الهدر والفقد في قطاع التمور.