قبل بداية رمضان الجاري.. توزيع 3760 طن تمور على 1.6 مليون مستفيد داخل المملكة

وأكد الدكتور "التويجري" أنه تم توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمور التي خصصتها الدولة لتغطية احتياجات 470 جمعية أهلية بزيادة وصلت 36% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعزز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية ورفع جودة الحياة للمستفيدين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.