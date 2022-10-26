سحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد ومركز اليتمة؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.