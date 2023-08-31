"المودة" تُطلق 30 مشروعًا متناهيَ الصغر للأرامل والمطلقات

ولفت "آل رضي" إلى أن مشروعات المستفيدات متناهية الصغر تنوّعت وفق توجهاتهن وميولهن ومسارات التدريب التي تقدّمها أكاديمية الحياة، موضحًا أنه تم إطلاق 12 مشروعًا لصناعة الحلويات والمخبوزات، و12 مشروعًا لفنون الطهي، وأربعة مشروعات لتصميم وتنسيق المناسبات، والعديد من المشروعات في مسارات التصاميم والخياطة ورسم وتصميم الأزياء وصناعة البخور والعطور وصيانة الجوال والتصوير.