"المودة" تُطلق 30 مشروعًا متناهيَ الصغر للأرامل والمطلقات

أطلقت جمعيةُ المودة للتنمية الأسرية، اليوم الخميس، 30 مشروعًا متناهيَ الصغر لمستفيدات أكاديمية الحياة لتمكين الأرامل والمطلقات، عبر صندوق ترابط، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.
وقال مدير عام الجمعية محمد آل رضي: إن إطلاق 30 مشروعًا متناهي الصغر، سيكون عبر تقديم محفظة إقراضية بتمويل حسن تبلغ قيمته 570 ألف ريال.
وأضاف: أن تلك المشروعات ستمكّن الأرامل والمطلقات اقتصاديًّا لإعالة أسرهن، ونقلهن من الاحتياج إلى الإنتاج.
وتابع: أدرجت أكاديمية الحياة السيدات في رحلة متكاملة؛ لضمان نجاح التمكين وزيادة فرص استمرارية مشاريعهن، قبل حصولهم على الدعم؛ حيث تتضمّن رحلةُ المستفيدة إجراءَ المقابلات الشخصية واختيار التوجه المناسب للسيدات.
ثم مرحلة تدريب مكثّفة تتضمّن تدريبًا حرفيًّا، بما يتناسب مع توجه السيدة وقدراتها لإدارة مشروعات متناهية الصغر.
وأشار "آل رضي" إلى أنه سيتم عمل دراسة جدوى للمشروع من قبل لجنة الإقراض التي تتكوّن من مختصين ورجال أعمال من ذوي الخبرة لإرشاد السيدات ودعمهن، بالإضافة لتقديم جلسات إرشادية ريادية في محاور عدة؛ كالتسويق والتصوير والتغليف.
وتستمرّ الأكاديمية بتقديم الدعم الإرشادي والمتابعة، بعد حصول المستفيدات على الدعم.
ولفت "آل رضي" إلى أن مشروعات المستفيدات متناهية الصغر تنوّعت وفق توجهاتهن وميولهن ومسارات التدريب التي تقدّمها أكاديمية الحياة، موضحًا أنه تم إطلاق 12 مشروعًا لصناعة الحلويات والمخبوزات، و12 مشروعًا لفنون الطهي، وأربعة مشروعات لتصميم وتنسيق المناسبات، والعديد من المشروعات في مسارات التصاميم والخياطة ورسم وتصميم الأزياء وصناعة البخور والعطور وصيانة الجوال والتصوير.