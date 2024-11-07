مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" يناقش دور التقنية الحديثة في تحسين الالتزام الزكوي والامتثال الضريبي والجمركي وأثرها على بيئة الأعمال

وسوف يتم تسليط الضوء على كيفية إسهام التقنية في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، من خلال توفير أدوات تعزز من التزام المنشآت باللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية، إلى جانب أن هذه التحسينات تؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة العامة للشركات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، كما يُسهم تبني الأنظمة الرقمية في جعل المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين، حيث توفر الشفافية والوضوح في التعاملات المتعلقة ببيئة الأعمال، مما يعزز الثقة في السوق السعودي.