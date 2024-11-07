مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" يناقش دور التقنية الحديثة في تحسين الالتزام الزكوي والامتثال الضريبي والجمركي وأثرها على بيئة الأعمال

في إطار السعي لتعزيز الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة، يأتي مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2024م الذي سيُقام خلال المدة 4-5 ديسمبر في العاصمة الرياض، ليُسلّط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة العمليات الزكوية والضريبية والجمركية، وتعزيز الشفافية والامتثال للأنظمة.
وتُعد الاستفادة من التقنية أداة حيوية لدعم المستهدفات الاقتصادية للمملكة في إطار رؤية 2030، وتسعى الهيئة من خلال هذا المؤتمر إلى استعراض دور التقنيات في تسهيل الخدمات والعمليات الزكوية والضريبية والجمركية وزيادة مستوى الشفافية في الخدمات التي تقدمها الهيئة لمكلفيها وعملائها.
وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، تلعب التقنية دورًا رئيسيًا في رفع مستوى الالتزام الزكوي وتحسين الامتثال الضريبي والجمركي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بهذه المجالات، فمن بين الأدوات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر "الفوترة الإلكترونية" التي حولت عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية وبتنسيق إلكتروني متكامل، لتسهم في تقليل الأخطاء، تحسين الامتثال، وتعزيز الشفافية في العمليات المالية من خلال توثيق المعاملات بشكل آلي.
وسوف يتم تسليط الضوء على كيفية إسهام التقنية في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، من خلال توفير أدوات تعزز من التزام المنشآت باللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية، إلى جانب أن هذه التحسينات تؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة العامة للشركات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، كما يُسهم تبني الأنظمة الرقمية في جعل المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين، حيث توفر الشفافية والوضوح في التعاملات المتعلقة ببيئة الأعمال، مما يعزز الثقة في السوق السعودي.
وخلال المؤتمر، سيتم استعراض تجارب ناجحة في تطبيق التقنية في المجالات الزكوية الضريبية والجمركية، حيث ستتاح الفرصة للمشاركين للتعرف على أمثلة عملية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتحسين العمليات وتعزيز الامتثال، كما سيتناول النقاش كيفية الاستفادة من الحلول التقنية لتبسيط الإجراءات وتسهيل تنفيذ القوانين، ما يسهم في بناء بيئة تجارية شفافة وعادلة.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية من أبرزها نشر منصة حوارية عالمية رائدة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة، وتُعزز من أوجه التعاون الدولي، عبر طرح أجندة تناقش تحقيق التوزان بين التعاون والمنافسة، وسُبل تعزيز التجارة الدولية ودعم مستهدفات البيئة الاستثمارية الجاذبة، إلى جانب محاور تناقش دور التقنية في تحقيق الشفافية والكفاءة في العمل الزكوي والضريبي والجمركي.
يذكر أنه وبالتزامن مع المؤتمر سيقام معرض مصاحب تشارك فيه العديد من الجهات المحلية والدولية من خلال نحو 90 جناحًا، وسوف يتضمن المؤتمر الذي يقام بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية في المجال الزكوي والضريبي والجمركي، عقد حوارات وجلسات وورش عمل، كما أنه وبحضور الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، ونخبة من صُناع القرار الدوليين، سيشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات محلية وإقليمية ودولية.