فيصل بن نواف: "الألعاب السعودية" تعكس ما وصلت إليه الرياضة في المملكة من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية
استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم، اللاعبين والإداريين من منطقة الجوف الذين حققوا مراكز متقدمة في دورة الألعاب السعودية، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة مريح بن مصلح المريح.
وقال: "الإنجازات التي حققها الأبطال من منطقة الجوف، تدعو للفخر والتقدير نظير جهودهم المبذولة أثناء مشاركتهم في دورة الألعاب السعودية، والتي تعكس الرغبة والإصرار والحرص على المنافسة في جميع المجالات الرياضية".
وهنّأ أميرُ منطقة الجوف جميعَ اللاعبين؛ مؤكدًا اعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبناء المنطقة في جميع المحافل، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
وأشاد بالدعم السخي من القيادة الحكيمة للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة؛ مؤكدًا أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية.
كما دشن أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، الرياضة النسائية بنادي الجندل الرياضي إلكترونيًّا.
وأشاد بدور المرأة السعودية، التي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها، وتأكيدًا لدورها المهم في تنمية الوطن في مختلف المجالات؛ مؤكدًا أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت تطورًا، وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في جميع المجالات؛ مبينًا أهمية الحرص على ممارسة الرياضة والاهتمام بالتوعية بفوائدها.
من جهته، نوّه مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بالدعم الذي يجده جميع الرياضيين من أمير المنطقة، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة.