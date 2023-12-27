فيصل بن نواف: "الألعاب السعودية" تعكس ما وصلت إليه الرياضة في المملكة من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية

وأشاد بدور المرأة السعودية، التي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها، وتأكيدًا لدورها المهم في تنمية الوطن في مختلف المجالات؛ مؤكدًا أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت تطورًا، وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في جميع المجالات؛ مبينًا أهمية الحرص على ممارسة الرياضة والاهتمام بالتوعية بفوائدها.