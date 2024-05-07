"الجدعان": عجز الميزانية "مقصود" ولأهداف تنموية.. وسنواصل الإنفاق الاستراتيجي

على صعيد آخر، أوضح وزير المالية أن الإنفاق الاستراتيجي يشير إلى توجيه وتخصيص مدروس للموارد المالية نحو أهداف وأولويات محددة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية طويلة المدى، وذلك من خلال توجيه الأموال بشكل استراتيجي، حيث إنه من خلال الإنفاق الاستراتيجي يمكن للحكومات والمؤسسات تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، وزيادة الإنتاجية. وقد تتضمن مبادرات الإنفاق الاستراتيجي الاستثمار في تطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير، والتعليم وتدريب المهارات، والتكنولوجيا، ودعم الصناعات والقطاعات الواعدة.