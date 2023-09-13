"منشآت" تُطلق برنامج تسريع ريادة الأعمال في الرياض

ويهدف البرنامج إلى تطوير إستراتيجية ريادة الأعمال الابتكارية في منطقة الرياض من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسة في النظام البيئي، وبناء مبادرات محورية تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة، التي ينعكس أثرها على نمو البيئة الريادية بما يحقق التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وذلك تحت إشراف خبراء من معهد MIT في تحفيز العمل الإقليمي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع الدول الأخرى المشاركة.