رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية: اقتصاد المملكة خط أحمر ولن نسمح بالعبث فيه

وأكد المصدر انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والبالغة (63.045.550) ثلاثة وستين مليوناً وخمسة وأربعين ألفاً وخمسمائة وخمسين ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة (103.322.23) مائة وثلاثة آلاف وثلاثمئة واثنين وعشرين ريالاً وثلاثاً وعشرين هللة، وغرامات مالية بلغت (50.000.000) خمسين مليون ريال، وسجنهم لمدد بلغت اثنتي عشرة سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.