آلية التفويج وإدارة الحشود ضمن موضوعات ورش "منتدى العمرة" في المدينة المنوّرة

في حين استعرض معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أم القرى، المهارات الناعمة لموظفي الصفوف الأولى في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى جوانب التسويق والتجارب للمنتج الابتكارية، فيما تطرقت ورقة عمل إحدى الجهات المشاركة، إلى المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية في نطاق مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما استعرضت نماذج عملية حول جهود إثراء تجربة المعتمر والزائر، وممكنات ريادة الأعمال في قطاع الحج والعمرة من خلال مراكز دعم المنشآت التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.