آلية التفويج وإدارة الحشود ضمن موضوعات ورش "منتدى العمرة" في المدينة المنوّرة

تواصلت اليوم أعمال "منتدى العمرة والزيارة" الذي تنظّمه وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، التي تقام بمركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات في المدينة المنوّرة.
وعقدت ضمن أعمال المنتدى، أمس، عدة ورش عمل تناولت سبل تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات لتطوير الخدمات المقدمة لهم.
واستهلت الفعالية بمناقشات حول آلية التفويج وإدارة الحشود في نظام الاستعداد المسبق للمنافذ، كما استعرضت ورشة العمل تصاميم معمارية من تراث المدينة المنوّرة وتناولت المناقشات دور مقدّمي الخدمات في التغلب على تحديات التوعية لضيوف الرحمن، تبعها ورقة عمل بشأن الذكاء الاصطناعي ودوره في الابتكار لخدمة ضيوف الرحمن.
وشملت المشاركات ورقة عمل تناولت حقوق وواجبات الضيف استعرضت عبرها وزارة الحج والعمرة أبرز الحقوق التي يحصل عليها الزائر خلال قدومه لأداء المناسك، وأهم الواجبات التي ينبغي إليه الالتزام بها خلال فترة وجوده وفق الأنظمة والتعليمات، كما تناولت الشراكات والعلاقات المستدامة ودورها وأثرها في تكامل القطاعات وجودة الخدمات.
في حين استعرض معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أم القرى، المهارات الناعمة لموظفي الصفوف الأولى في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى جوانب التسويق والتجارب للمنتج الابتكارية، فيما تطرقت ورقة عمل إحدى الجهات المشاركة، إلى المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية في نطاق مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما استعرضت نماذج عملية حول جهود إثراء تجربة المعتمر والزائر، وممكنات ريادة الأعمال في قطاع الحج والعمرة من خلال مراكز دعم المنشآت التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.