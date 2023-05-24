ملف ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 يحظى بدعم جمهورية الأوروجواي

أعربت جمهورية الأوروجواي عن دعمها للمملكة العربية السعودية في ملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي، في خطوة جديدة تُعزِّز الاحتضان الدولي للملف، وتعكس المكانة العالمية المتقدمة للرياض.