عاش ومات غريباً ..وكيل عسير يزور أسرة مقيم سوداني قضى دهساً بالنماص

وبينما كان فتح الرحمن الطيب متلهفاً للقاء وعندما وصل الباص المقل لهن قطع الشارع ليكون أول من تقع عليه نظرة بناته وزوجته، ولكن القدر كان أسرع إليه منهن فما إن هم لقطع الشارع إلا وتدهسه سيارة ويلقى حتفه قبل أن يسعفه الحظ والوقت لرؤيتهن.

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