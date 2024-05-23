عاش ومات غريباً ..وكيل عسير يزور أسرة مقيم سوداني قضى دهساً بالنماص

قام وكيل إمارة عسير محمد بن سلطان بن جريس بزيارة وتفقد أسرة المقيم السوداني فتح الرحمن الطيب -رحمه الله- بمحافظة النماص، والذي توفي دهسًا وهو في طريقه لاستقبال أسرته القادمة من السودان.
ورافق وكيل الإمارة محافظ النماص وقيادات المنطقة ذوو الارتباط بحضور مسؤول الجالية السودانية بمنطقة عسير البراء أحمد.
وكان فتح الرحمن الطيب سوداني يعمل في النماص قد خرج لاستقبال زوجته وبناته الاثنتين اللاتي يعشن في السودان بعد أن طلب لهن زيارة وقدمن عن طريق الأردن ثم الرياض بالنقل الجماعي ووصلن المحطة في النماص.
وبينما كان فتح الرحمن الطيب متلهفاً للقاء وعندما وصل الباص المقل لهن قطع الشارع ليكون أول من تقع عليه نظرة بناته وزوجته، ولكن القدر كان أسرع إليه منهن فما إن هم لقطع الشارع إلا وتدهسه سيارة ويلقى حتفه قبل أن يسعفه الحظ والوقت لرؤيتهن.