"المربع": الجوازات على أتم الاستعداد في جميع المنافذ لاستقبال ضيوف الرحمن

كشف نائب مدير عام الجوازات اللواء د. صالح المربع الجوازات على أتم الاستعداد في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال ضيوف الرحمن.
وقال: هذه الجهود بدأت منذ موسم العمرة واستمرت وتتم مراجعتها وزيادة وتريتها في موسم رمضان يشمل ذلك استقبال المعتمرين من خارج المملكة وإنهاء إجراءات دخولهم إلى أرض المملكة وأخذ الخصائص الحيوية لهم واستقبال التصاريح الأمنية لشركات والمؤسسات ومتابعة المتأخرين منهم بعد إنتهاء تأشيرة العمرة .
وأضاف "المربع" مساء اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادات قوات أمن العمرة: لدى الجوازات القدرة على تحريك فرق للتعرف على الأشخاص التائهين من خلال الحقائب المتنقلة التي بدورها تتعرف على هويات الأشخاص .
وأردف: الجوازات لديها أجهزة محمولة في جميع المنافذ لكشف الوثائق المزورة، مشيراً بأن المنافذ الجوية والبرية والبحرية دعمت بكوادر مؤهلة وقادرة على التحدث بعدة لغات ومزودة بأحدث التقنيات من أجهزة حاسب آلي وأجهزة رفع الخصائص الحيوية أو أجهزة الاتصال اللاسلكي ولدى الجوازات أجهزة للترجمة الفورية يترجم 137 لغة بشكل سريع لخدمة ضيوف الرحمن بشكل فوري فيما يتم تقديم الرسائل الإعلامية والتوعوية للمعتمرين بعدة لغات.