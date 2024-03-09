"المربع": الجوازات على أتم الاستعداد في جميع المنافذ لاستقبال ضيوف الرحمن

وأضاف "المربع" مساء اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادات قوات أمن العمرة: لدى الجوازات القدرة على تحريك فرق للتعرف على الأشخاص التائهين من خلال الحقائب المتنقلة التي بدورها تتعرف على هويات الأشخاص .