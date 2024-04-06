الحياة الفطرية: إطلاق 60 طائرًا بحريًّا في شاطئ العزيزية في المنطقة الشرقية

‎أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 60 طائرًا بحريًّا في شاطئ العزيزية بالمنطقة الشرقية ضمن نطاق توزيعها الطبيعي بعد إعادة تأهيلها كجزء من الالتزامات والجهود الدولية في المحافظة على هذه الأنواع، تضمن الإطلاق 3 طيور بلشون ليل أرأس، و7 نوارس قزوينية، و46 نورس أرأس، و4 نوارس مستدق المنقار، لتؤدي هذه الكائنات أدوارها البيئية وتسهم في تعزيز التنوع الأحيائي والتوازن البيئي.