الرئيس الإندونيسي يستقبل الأمينَ العام لرابطة العالم الإسلامي

وخلالَ اللقاء ثمَّنَ فخامتُه المكانةَ العالميةَ لرابطةِ العالم الإسلامي بوصفها مرجعيةً جامعةً للشعوب الإسلامية، ولا سيما ما قامت به من دورٍ بارزٍ في بناءِ الجسورِ بين المذاهب الإسلامية، فضلًا عن دورها الفاعل والمُؤثّر في مواجهةِ ظاهرةِ الإسلاموفوبيا، وذلك في سياقِ مناقشةِ مضامينِ الكلمةِ التي ألقاها معالي الأمين العام باسمِ الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّةِ رابطتهم الجامعة، يومَ 15 مارس الماضي، من منصة الأمم المتحدة في نيويورك، بناءً على طلب الجمعية العامة في أوّلِ احتفالٍ لها بهذه المناسبة.