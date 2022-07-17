"العشوان": ولي العهد عبَّر عما في نفوس العرب.. لا مساس بالقيم احترامًا للفضيلة والشعوب

أوضح متخصص شرعي وقانوني أن سمو ولي العهد وجَّه رسالة حاسمة وواضحة للعالم بضرورة احترام قيم المجتمع النبيلة التي يعتز بها شعوب المنطقة من عادات وتقاليد مرتكزة على قواعد الدين الإسلامي الذي يحث على التمسك بكل فضيلة.
وتفصيلاً، أوضح المحامي "أحمد العشوان" لـ"سبق" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قطع بذلك الطريق أمام كل من يريد أن يعبث بهذه القيم، أو يريد النيل منها، أو يحاول تصدير قيم لا تناسب أو تصادم قيم المجتمع أيًّا كان مصدرها أو قائلها.
وأضاف بأن في ذلك إشارة من سموه إلى اعتزاز هذه الأمة بقيمها، وفخرها بموروثها وثقافتها، وأنها غير مستعدة للتنازل بأي حال عن تلك القيم التي تجسد حياة الناس، وهي منبع أصيل، تنطلق منه أفكارهم وتصرفاتهم عبر تأكيد سموه وجوب احترام قيم الشعوب، وأن لكل شعب قيمًا ينطلق منها ويعتز بها، ويجب المحافظة عليها وتعزيزها.
وبيَّن "العشوان" أن ولي العهد حسم بشكل واضح أن تلك القيم غير قابلة للمساومة أو التغيير أو المساس بها، ونحن بدورنا ندعو الله لسموه بالتوفيق والنجاح، ونقول بصوت واحد: إن سمو ولي العهد عبَّر عما في نفوس الشعوب من احترام لتلك القيم، والمحافظة عليها، وأن ذلك سبيل لاستقرار الشعوب على قيم نبيلة، وكذلك تقدُّمها وتطورها بما ينعكس إيجابًا على خُلق جيل متمسك بقيمه، ويخدم وطنه وأمته.