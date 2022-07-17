"العشوان": ولي العهد عبَّر عما في نفوس العرب.. لا مساس بالقيم احترامًا للفضيلة والشعوب

وبيَّن "العشوان" أن ولي العهد حسم بشكل واضح أن تلك القيم غير قابلة للمساومة أو التغيير أو المساس بها، ونحن بدورنا ندعو الله لسموه بالتوفيق والنجاح، ونقول بصوت واحد: إن سمو ولي العهد عبَّر عما في نفوس الشعوب من احترام لتلك القيم، والمحافظة عليها، وأن ذلك سبيل لاستقرار الشعوب على قيم نبيلة، وكذلك تقدُّمها وتطورها بما ينعكس إيجابًا على خُلق جيل متمسك بقيمه، ويخدم وطنه وأمته.