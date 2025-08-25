أمسية "اقتصاديات الإبداع" بجمعية الثقافة والفنون في جدة تسلّط الضوء على مستقبل الاقتصاد الثقافي

أدار الأمسية الإعلامي عدنان صعيدي، الذي رحّب بالحضور وقدم ضيف اللقاء الدكتور عبدالله علي بانخر، الأكاديمي وخبير اقتصاديات وسائل الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز. وأوضح بانخر في كلمته أن الإبداع لم يعد مجرد هواية أو نشاط ترفيهي، بل أصبح قطاعًا اقتصاديًا حيويًا يسهم في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، مما يجعله محورًا أساسيًا في الاقتصادات الحديثة.