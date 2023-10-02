أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز

وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير فيصل بن خالد بن فيصل بن تركي الأول، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.