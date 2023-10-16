"البحر الأحمر الدولية" تؤسس لأكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية في المملكة

أما فيما يخص البنية التحتية اللازمة لخدمة الأسطول وصيانته وتشغيله، فقد تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة الآن لاستقبال أوائل زوّار الوجهة، ويشمل ذلك مركزاً للتنقل من المتوقع أن يساهم في استحداث 1,500 وظيفة جديدة لسائقي المركبات، بالإضافة لمديري المراكز والفنيين والمتخصصين في شحن المركبات الكهربائية وغيرها من الفرص الأخرى. كما ستساهم هذه الوظائف في تعزيز دور السعودية الريادي في مجال التنقل المستقبلي، مع التأكيد على التزام "البحر الأحمر الدولية" تجاه تمكين الشباب السعودي من خلال توفير فرص واعدة في الصناعات المختلفة بالمستقبل.