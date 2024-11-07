"الجلاجل": معدل عمر الإنسان في القصيم تجاوز المعدل الوطني

كشف وزير الصحة فهد الجلاجل أن معدل عمر الإنسان في القصيم تجاوز المعدل الوطني.
وأشار إلى ارتفاع نسبة الرضى عن الخدمات الصحية إلى 86%، وهذا يتجاوز متوسط المعدل في جميع مناطق المملكة
وأضاف وزير الصحة: انخفضت الإحالات إلى خارج المنطقة بنسبة 30% عن العام الماضي.
من ناحية أخرى، دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم 54 مشروعًا صحيًا في المنطقة، بتكلفة تبلغ نحو نصف مليار ريال.
وقد أعرب وزير الصحة عن شكره لأمير منطقة القصيم على دعمه المستمر للقطاع الصحي، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده المنطقة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق مزيد من التحسينات والابتكارات التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة.
كما استعرض الاجتماع مؤشرات الخدمات الصحية وتوزيع الأسرّة التي يبلغ عددها 3324 سريرًا، بالإضافة إلى مؤشرات السلامة المرورية.