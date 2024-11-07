"الجلاجل": معدل عمر الإنسان في القصيم تجاوز المعدل الوطني

وقد أعرب وزير الصحة عن شكره لأمير منطقة القصيم على دعمه المستمر للقطاع الصحي، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده المنطقة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق مزيد من التحسينات والابتكارات التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة.