ما الدرس الذي يريد أن يتعلمه الرئيس الموزمبيقي من السعودية.. هنا "رؤية" و"أفكار خلاقة"

وتعكس إنجازات رؤية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- حفظهما الله-، ما تتمتع به السعودية من إمكانيات عظيمة، وخبرات كبيرة، وخصوصًا في المجالات الاقتصادية الحيوية، كالطاقة والزراعة والسياحة والصناعة؛ وهو ما يمكّنها من تقديم الدعم للدول الأخرى.. وهو ما أكدته تصريحات رئيس موزمبيق.