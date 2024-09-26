جولة "اكتشاف القدية" لألعاب الواقع "IRL" تُذهل زوّار معرض طوكيو للألعاب وتقدّم تجاربَ مبتكرة

وخلال الحدث ستشارك مدينة القدية ضمن جناح مذهل يمتدّ على مساحة 1000 متر مربع في القاعة 4 من مركز "Makuhari Messe"؛ حيث سيتمّ عرض لمحة أولية عن منطقة الرياضات والألعاب الإلكترونية في القدية، بالإضافة إلى تفاصيل منطقة "أوبر - UBAR™" المبتكرة التي تجسّد معالم مدينة مستقبلية تُحاكي عالم الروبوتات المسيطرة على البشرية، أو ما يُعرف بعصر "سايبربانك - Cyberpunk". وستكون "UBAR™" أول وجهة في العالم تقدّم أسلوب عصر "Cyberpunk" في الواقع، وتتميز بكونها منطقة ألعاب واقعية تدور أحداثها في المستقبل ضمن المنطقة العربية، وتقوم على فكرة تقمّص الأدوار؛ ممّا يعزّز من تفاعل اللاعبين وانغماسهم في العالم الافتراضي؛ حيث ستحتضن هذه المنطقة الجيل القادم من ألعاب الواقع "IRL Gaming".