"مجموعة العرب" للاستثمارات الصحية تستحوذ على مختبر "آي جين" للتكنولوجيا الحيوية كخطوة غير مسبوقة بالقطاع الخاص

كما يقوم بتطوير مجال التشخيص الطبي عبر توطين المعرفة في مجال الجينوم والتقنيات الحيوية والمعرفة الوراثية للصناعات الدوائية وتحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للوصول إلى الرفاهية الصحية، لذا تم تصميم المركز على حسب الاشتراطات الدولية، مدعوماً بأحدث الأجهزة التشخيصية، والذي يقوم على تشغيلها نخبة من الاستشاريين السعوديين والكفاءات الوطنية من ذوي الخبرات المتعددة؛ لتحقيق التكامل في الخدمات المنشودة، والتي تتعدى حدود تشغيله حدود المملكة؛ لتمتد إلى دول الخليج والمنطقة العربية والإفريقية.