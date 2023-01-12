"عمر وعلي- سيامي خامس" دعم السعودية الطبي للعراق "مظلة تمول وترمم"

وتأتي العملية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث يقود الفريق الطبي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الدكتور عبدالله الربيعة، الذي أوضح أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على 6 مراحل، وتستغرق 11 ساعة، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح العملية 70% بسبب التصاق التوأم بمنطقة أسفل الصدر والبطن، وأنهما يشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء.