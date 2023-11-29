أبرز الظواهر الجوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.. سماء غائمة وسحب رعدية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تَشهد سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة).
وأضاف المركز: لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، وحائل)، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
وتابع المركز أن أعلى درجة حرارة بمكة المكرمة 35 مئوية، وأقل درجة حرارة 7 مئوية في طريف، وأعلى نسبة رطوبة 90% ببريدة وحائل وعرعر وسكاكا والصمان والتنهات وطريف والطائف وحفر الباطن والسودة ورفحاء والقريات والمجمعة والدهناء.