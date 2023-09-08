رئيس مجلس الشورى يصل الأردن في زيارة رسمية

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمَّان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، وعدد من كبار المسؤولين في مجلس النواب الأردني.