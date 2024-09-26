جناح "أنتمي" يقدم لزوار "كتاب الرياض" تجارب تفاعليّة حية تسترجع تاريخ المملكة

وبيّنت أن فكرة جناح "أنتمي" بمعرض الرياض الدولي للكتاب؛ تقوم على إتاحة تجربة تفاعلية لزوار المعرض كبارًا وصغارًا، يتعرفون من خلالها على التاريخ السعودي عن طريق تطبيقات إلكترونية، وألعاب، ومسلسلات كرتونية، مضيفة أن الحلول الرقمية التي يقدمها برنامج "أنتمي" في المعرض تهدف إلى التعريف بالتاريخ السعودي بطريقة تعليمية وترفيهية ممتعة، من خلال وسائط مرئية ومسموعة ومقروءة تعزز قيم الهوية الوطنية.