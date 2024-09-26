جناح "أنتمي" يقدم لزوار "كتاب الرياض" تجارب تفاعليّة حية تسترجع تاريخ المملكة

يجتذب جناح برنامج "أنتمي" التابع لدارة الملك عبدالعزيز في معرض الرياض الدولي للكتاب الكثير من الزائرين، المهتمين بالتعرف على تاريخ المملكة وتراثها، بطرق تفاعلية حية مبتكرة، تجعل الزائر يسترجع الوقائع والأحداث التاريخية ويعايشها، كأنه كان شاهد عيان عليها.
وأوضحت لـ"سبق" ريم الجغيمان مدير برنامج "أنتمي" بدارة الملك عبد العزيز، أن برنامج "أنتمي" يُعد إحدى مبادرات دارة مملكة عبد العزيز، وهو يهدف إلى تعريف الناشئة واليافعين بالتاريخ السعودي.
وبيّنت أن فكرة جناح "أنتمي" بمعرض الرياض الدولي للكتاب؛ تقوم على إتاحة تجربة تفاعلية لزوار المعرض كبارًا وصغارًا، يتعرفون من خلالها على التاريخ السعودي عن طريق تطبيقات إلكترونية، وألعاب، ومسلسلات كرتونية، مضيفة أن الحلول الرقمية التي يقدمها برنامج "أنتمي" في المعرض تهدف إلى التعريف بالتاريخ السعودي بطريقة تعليمية وترفيهية ممتعة، من خلال وسائط مرئية ومسموعة ومقروءة تعزز قيم الهوية الوطنية.
وحول المنتجات المختلفة التي يقدمها الجناح، قالت "الجغيمان": "إن الجناح يقدم مسلسل يعرب الكرتوني، الذي أطلق في عام 2018، كما يقدم جدارية للتصوير معه، والمسلسل يقدم الحضارات في الجزيرة العربية بطريقة فانتازية، ويقدم أيضًا تطبيق رؤيتنا للهواتف الذكية للأطفال من عمر 6 سنوات، وهو يعرض إنجازات ملوك المملكة العربية السعودية بطريقة الألعاب".
وأضافت: "يقدم الجناح كذلك تطبيق ملوك السعودية، الذي يوفر معلومات عن ملوك المملكة، والدولة السعودية الأولى، والدولة السعودية الثانية، ويتضمن التطبيق اختبارًا سهلاً لاختبار المعلومات".
وعن التجارب التي يقدمها الجناح للأطفال، ذكرت أن الجناح يشمل ركنًا للتلوين، يُتيح للأطفال تلوين صور مرتبطة بالتاريخ والتراث السعودي، والثقافة السعودية، بطريقة ممتعة.
وأشارت "الجغيمان" إلى أن برنامج "أنتمي" بصدد الإعلان عن إطلاق مجلة للقصص المصورة، تجمع ما بين الأساطير الشعبية والقصص التاريخية.
موقع برنامج "أنتمي" متاح للمهتمين على الرابط .