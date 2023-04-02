تتناسب مع قدسية المكان.. التوسعة السعودية الثالثة بالحرم تطوُّر عمراني ومشاريع عملاقة بهوية إسلامية

شهد المسجد الحرام تطوُّرًا عمرانيًّا ومشاريعَ عملاقة تتناسب مع قدسية المكان والكثافة العددية التي يشهدها بشكل يومي؛ حيث يحظى بعناية القيادة الرشيدة، أيدها الله، ومنذ أنْ وحَّد هذه البلادَ الملكُ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، وخلال عهد أبنائه البررة من بعده، رحمهم الله، حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ وليّ عهده الأمين، حفظهما الله.