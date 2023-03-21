رشوة وغسل أموال وتزوير.. "مكافحة الفساد" تحقّق مع 251 وعدد الموقوفين في "شعبان" 142 شخصاً

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال شهر شعبان، عدداً من القضايا، حيث بلغت الجولات الرقابية 1631 جولة، وتمّ التحقيق مع 251، وبلغ عدد الموقوفين 142؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وتنوّعت الجرائم ما بين "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".
ووفق الهيئة شملت الجولات والتحقيقات جهات عدة، منها: وزارات "الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الخارجية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والتعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" وأيضاً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.