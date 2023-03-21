رشوة وغسل أموال وتزوير.. "مكافحة الفساد" تحقّق مع 251 وعدد الموقوفين في "شعبان" 142 شخصاً

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال شهر شعبان، عدداً من القضايا، حيث بلغت الجولات الرقابية 1631 جولة، وتمّ التحقيق مع 251، وبلغ عدد الموقوفين 142؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.