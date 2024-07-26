الضباب والمسطحات الخضراء وتنوُّع الخيارات تجذب زوَّار الباحة لحديقة الأمير حسام

تُعد حديقة الأمير حسام في منطقة الباحة واحدة من أجمل وأهم الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية؛ فهي وجهة مثالية للعائلات والسياح الباحثين عن الراحة والاستجمام، بمساحة واسعة تتجاوز 150 ألف متر مربع.
وفي التفاصيل، تتيح الحديقة للزوار التمتع بالهواء النقي والمناظر الطبيعية الخلابة بمسطحات خضراء، بمساحة 80 ألف متر مربع، و36 جلسة، و21 مظلة، و1400 شجرة، و4 آلاف شجيرة، وبحيرة صناعية على مساحة 1200 متر مربع، وفناء مكون من مسرح، ومدرجات سعتها 1500 فرد، إضافة إلى نافورة تفاعلية بمساحة ألف متر مربع، وشلالَين بارتفاع عشرة أمتار، و3 أكشاك، و12 محلاً تجاريًّا، وعربة قطار بسعة 55 فردًا، وممر بطول 700 متر طولي، ومصلى للرجال والنساء، ومناطق لألعاب الأطفال، و500 موقف سيارة.
وتجولت "سبق" مساء اليوم في الحديقة، التي تتوسطها نافورة رائعة، تضيف لمسة من السحر والجمال إلى المكان، وتحيط بها جلسات مريحة، يمكن للزوار الجلوس فيها للاستمتاع بالمشاهد الخلابة، والاسترخاء بصوت الماء المتدفق.
وتوفر حديقة الأمير حسام مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار. ويمكن للأطفال الاستمتاع بألعاب الأطفال المتنوعة والمنتشرة في أنحاء الحديقة؛ إذ تم تصميم هذه الألعاب لتكون آمنة وممتعة.
وإضافة إلى ذلك، تحتوي الحديقة على ملاهٍ صغيرة، و"سكوترات"، يمكن للأطفال والكبار استخدامها للتجول والاستمتاع بأوقاتهم.
وتجعل الأجواء التي تميل للبرودة المنطقة وجهة مفضلة للزيارة في مختلف فصول السنة، كما أن انتشار الضباب في الحديقة يضفي عليها سحرًا خاصًّا؛ إذ يلامس الضباب المسطحات الخضراء، ويخلق مناظر طبيعية خلابة، تأسر القلوب والعقول.