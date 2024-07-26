الضباب والمسطحات الخضراء وتنوُّع الخيارات تجذب زوَّار الباحة لحديقة الأمير حسام

وفي التفاصيل، تتيح الحديقة للزوار التمتع بالهواء النقي والمناظر الطبيعية الخلابة بمسطحات خضراء، بمساحة 80 ألف متر مربع، و36 جلسة، و21 مظلة، و1400 شجرة، و4 آلاف شجيرة، وبحيرة صناعية على مساحة 1200 متر مربع، وفناء مكون من مسرح، ومدرجات سعتها 1500 فرد، إضافة إلى نافورة تفاعلية بمساحة ألف متر مربع، وشلالَين بارتفاع عشرة أمتار، و3 أكشاك، و12 محلاً تجاريًّا، وعربة قطار بسعة 55 فردًا، وممر بطول 700 متر طولي، ومصلى للرجال والنساء، ومناطق لألعاب الأطفال، و500 موقف سيارة.