"الأسمري": راية التوحيد ترفرف منذ الدولة السعودية الأولى بعزة وشموخ

وأضاف "الأسمري"، اليوم السبت، بمناسبة احتفاء المملكة في ذكرى "يوم العلم" السعودي، أن راية التوحيد رفرفت في مساحات تمتد من شواطئ الفرات ومشارف الشام ووادي السرحان شمالًا، ومن ضفاف الخليج العربي ورأس الخيمة وعمان شرقًا، ومجاهل الربع الخالي، وعسير وسواحل اليمن جنوبًا، وسواحل البحر الأحمر شمالًا، والحجاز غربًا؛ لتشهد أكبرَ اتساع في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز طيب الله ثراه، والذي عُرف بـ"الكبير" لما كانت تملكه الدولة وقتها من قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية تمكنت من إخماد جميع الفتن ورفع راية التوحيد.