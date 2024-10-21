"مانع المانع" نؤمن بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي لتحسين جودة الرعاية الصحية

أكد الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع "مانع المانع" أن التكنولوجيا تُعد المحرك الرئيس لتحسين جودة الرعاية الصحية، عليه فقد قمنا بتجهيز مستشفياتنا بأحدث الأجهزة والأنظمة الطبية، كاشفاً عن تواجد مستشفيات المانع بمدينة الرياض ضمن خطط توسعها المستقبلية، حيث سيوفر المشروع أكثر من 300 سرير، ومجموعة واسعة من التخصصات الطبية المتقدمة.
وقال الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع "مانع المانع" في حديث خاص لـ "سبق" ضمن مؤتمر الصحة العالمي الذي انطلق صباح اليوم الاثنين"نحن فخورون بالإعلان عن توسعنا في الرياض، حيث نسعى لتقديم خدماتناالمتميزة لجمهور أوسع، هذا المشروع الضخم يأتي تماشياً مع رؤية المملكة2030، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بضرورة توفير رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين والمقيمين. من خلال تقديم مجموعة واسعة من التخصصات الطبية المتقدمة، وبناء شراكات قوية مع المجتمع المحلي، نسعى إلى أن نكون شريك فاعل في تحقيق رؤية الرياض كمدينة عالمية رائدة".
وأضاف؛ منشأتنا الجديدة في الرياض ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الطبية وستوفر مجموعة واسعة من التخصصات. بالإضافة إلى ذلك، لدينا خطط لتوسيع نطاق خدماتنا في مناطق أخرى بالمملكة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية عالية الجودة.
وأكد؛ سيوفر مشروعنا الجديد في الرياض أكثر من 300 سرير، ومجموعة واسعة من التخصصات الطبية المتقدمة. هذا المشروع سيوفر فرص عمل عظيمة وواعدة، مما يساهم في تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال الرعاية الصحية.
وقال "المانع" تتميز مستشفياتنا بتقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة، حيث توفر مجموعة واسعة من الخدمات الطبية تحت سقف واحد، بدءًا من الرعاية الأولية وصولاً إلى الجراحات المعقدة، لذا نحن نحرص على تلبية جميع احتياجات مرضانا، حيث أن لدينا حالياً مراكز متخصصة في عدة مجالات مثل أمراض القلب، والأورام، والعظام، والنساء والولادة، كما نقدم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية متقدمة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.
مؤكداً في الوقت ذاته أن قيم "مستشفيات المانع" تتمحور حول المريض أولاً، الجودة، والتميز، والابتكار، ونسعى جاهدين لتقديم رعاية صحية مخصصة لكل مريض، مع التركيز على الجودة والسلامة، كما نحرص على الابتكار وتبني أحدث التقنيات لتحسين تجربة المريض.
وحول تكيّف مستشفيات المانع مع الطفرة الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة فقد أكد "مانع المانع" أننا في مستشفيات المانع، نؤمن بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي لتحسين جودة الرعاية الصحية. لذلك، قمنا بتجهيز مستشفياتنا بأحدث الأجهزة والأنظمة الطبية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، وأنظمة الجراحة الروبوتية، والتصوير الإشعاعي عن بعد (Teleradiology)، والصيدليات الذكية (Auto pharmacy)، وأنظمة إدارة المستشفيات المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) في تشخيص الأمراض وتطوير خطط العلاج، هذه التقنيات المتقدمة، إلى جانب تطبيقاتنا الذكية لحجز المواعيد والتواصل مع المرضى، تمكننا من تقديم تشخيص دقيق وعلاج فعال في بيئة آمنة ومريحة.
وعلّق "المانع" على المقولة الشهيرة المتداولة في المنطقة الشرقية "تبي طب؟ روح المانع" أن هذه المقولة تعكس ثقة المجتمع بنا، بسبب خبرتنا الطويلة في مجال الرعاية الصحية، حيث لطالما كانت مستشفيات المانع ملتزمة بتقديم أفضل خدمات طبية، من خلال استقطاب نخبة الأطباء والجراحين والاستثمار في تطوير مهاراتهم، فنحن نوفر لكوادرنا بيئة عمل محفزة تشجع على الابتكار والتطوير، بالتعاون مع الجامعات والكليات الطبية لتطوير البرامج التعليمية، ويعتبر ضمن التزامنا بتقديم الرعاية الصحية بأعلى المعايير، بالإضافة إلى شراكتنا مع المجتمع، الأمر الذي جعلنا روادًا في هذا المجال ولله الحمد.
وفي نهاية حديثه أشار "مانع المانع" إلى أن التوعية الصحية تُعد ركيزة أساسية لتحسين صحة المجتمع. لذلك، تجد "مستشفيات المانع" تنظم حملات توعية مستمرة حول مختلف الأمراض، وتشارك في المؤتمرات والندوات الطبية لنشر أحدث المعلومات الصحية، وتقدم برامج تعليمية للأطفال والشباب لتشجيعهم على اتباع عادات صحية سليمة، من خلال هذه الجهود نحن نساهم في تحقيق أهدافنا في خدمة المجتمع وتعزيز صحته.
كما أننا نسعى دائماً إلى تحقيق التميز في مجال الرعاية الصحية، وذلك من خلال دعم رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الصحي، نشارك في العديد من المبادرات الحكومية، ونعمل على تطوير خدماتنا بما يتوافق مع أهداف هذه البرامج، كما أننا نحرص على بناء شراكات قوية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية، إنشاء مركز المانع للأورام الأول من نوعه في المنطقة الشرقية هو مثال حي على التزامنا بتقديم خدمات صحية متكاملة للمجتمع.
ونحن ندرك أن تحقيق التميز في مجال الرعاية الصحية يتطلب التعاون مع شركاء مختلفين، ومن خلال مؤتمر الصحة العالمي 2024، قمنا بتعزيز علاقاتنا مع الشركات الرائدة والشركات الناشئة. نحن نخطط لبناء شراكات استراتيجية مع هذه الشركات لتطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الصحيةالمتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، سنعمل على تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير الأبحاث العلمية في مجال الرعاية الصحية.