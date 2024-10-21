"مانع المانع" نؤمن بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي لتحسين جودة الرعاية الصحية

وحول تكيّف مستشفيات المانع مع الطفرة الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة فقد أكد "مانع المانع" أننا في مستشفيات المانع، نؤمن بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي لتحسين جودة الرعاية الصحية. لذلك، قمنا بتجهيز مستشفياتنا بأحدث الأجهزة والأنظمة الطبية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، وأنظمة الجراحة الروبوتية، والتصوير الإشعاعي عن بعد (Teleradiology)، والصيدليات الذكية (Auto pharmacy)، وأنظمة إدارة المستشفيات المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) في تشخيص الأمراض وتطوير خطط العلاج، هذه التقنيات المتقدمة، إلى جانب تطبيقاتنا الذكية لحجز المواعيد والتواصل مع المرضى، تمكننا من تقديم تشخيص دقيق وعلاج فعال في بيئة آمنة ومريحة.