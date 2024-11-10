البرلمان العربي يدين الاعتداء الغاشم على "تحالف دعم الشرعية" باليمن

دان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، اليوم الأحد، الاعتداء الغاشم الذي تعرّض له معسكر قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمدينة سيئون وأسفر عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط بجروح، واصفًا هذا الاعتداء بالعمل الإرهابي الجبان.
وأكد "اليماحي"، فى بيان له اليوم، تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة والدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلطة الشرعية وحفظ الأمن والاستقرار والسلام في الجمهورية اليمنية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي للإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمن وسلامة جنودها.
كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب وبرلمان المملكة العربية السعودية ولأسرتي الشهيدين، سائلًا الله تعالى، أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.