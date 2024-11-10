البرلمان العربي يدين الاعتداء الغاشم على "تحالف دعم الشرعية" باليمن

وأكد "اليماحي"، فى بيان له اليوم، تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة والدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلطة الشرعية وحفظ الأمن والاستقرار والسلام في الجمهورية اليمنية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي للإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمن وسلامة جنودها.